بعد رحيلها.. 20 صورة لـ سمية الألفي مع نجوم الفن

انهارت من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي.. ماذا قالت سمية الألفي عنه قبل وفاتها؟

توفيت صباح اليوم السبت، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

كانت بداية سمية الفنية في سبعينيات القرن الماضي، بمشاركتها في العديد من السهرات التلفزيونية إلا أن شاركت في مسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1975، مرورا بفيلم "الحساب يا مودموزيل" عام 1978، لتخطف الأنظار لموهبتها، لتشارك بعدها بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت خلالها مع نخبة من النجوم أبرزها فيلم "علي بيه مظهر والأربعين حرامي" بطولة الفنان محمد صبحي.

لتكون فترة الثمانينيات هي فترة توهجها وتألقها وشاركت بالعديد من الأعمال المميزة منها فيلم "وكالة البلح" عام 1982 بطولة الفنانة نادية الجندي، لتحجز سمية الألفي مقعدا ضمن أبرز نجمات جيلها، ونجحت في أن تحفر اسمها في عقول وقلوب الملايين من المشاهدين بجميع أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن آخر مشاركات سمية الألفي الفنية بفيلم "تلك الأيام" عام 2010 بطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، صفية العمري، تأليف فتحي غانم وعلا عز الدين، إخراج أحمد غانم.

