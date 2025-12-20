إعلان

بعد رحيلها.. 20 صورة لـ سمية الألفي مع نجوم الفن

كتب : مروان الطيب

07:56 م 20/12/2025
    بدايات سمية الألفي الفنية
    الفنانة سمية الألفي
    سمية الألفي في فترة شبابها
    سمية الألفي مع اثار الحكيم
    رحيل الفنانة سمية الألفي
    سمية الألفي مع الراحل نور الشريف
    سمية الألفي مع سعيد صالح
    الفنانة سمية الألفي والفنان فاروق الفيشاوي
    سمية الألفي مع عادل إمام ومحمود عبد العزيز
    سمية الألفي مع فاروق الفيشاوي وأبنهما أحمد
    سمية الألفي مع فاروق الفيشاوي
    سمية الألفي مع إسعاد يونس وسعيد صالح
    سمية الألفي مع سمير غانم
    سمية الألفي مع يسرا وعادل إمام
    سمية الألفي مع فريد شوقي
    سمية الألفي مع نجلها أحمد الفيشاوي
    سمية الألفي ونور الشريف
    سمية الألفي وعزت العلايلي
    سمية اللأفي مع صلاح السعدني
    سمية الألفي وعادل أدهم

توفيت صباح اليوم السبت، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

كانت بداية سمية الفنية في سبعينيات القرن الماضي، بمشاركتها في العديد من السهرات التلفزيونية إلا أن شاركت في مسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1975، مرورا بفيلم "الحساب يا مودموزيل" عام 1978، لتخطف الأنظار لموهبتها، لتشارك بعدها بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت خلالها مع نخبة من النجوم أبرزها فيلم "علي بيه مظهر والأربعين حرامي" بطولة الفنان محمد صبحي.

لتكون فترة الثمانينيات هي فترة توهجها وتألقها وشاركت بالعديد من الأعمال المميزة منها فيلم "وكالة البلح" عام 1982 بطولة الفنانة نادية الجندي، لتحجز سمية الألفي مقعدا ضمن أبرز نجمات جيلها، ونجحت في أن تحفر اسمها في عقول وقلوب الملايين من المشاهدين بجميع أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن آخر مشاركات سمية الألفي الفنية بفيلم "تلك الأيام" عام 2010 بطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، صفية العمري، تأليف فتحي غانم وعلا عز الدين، إخراج أحمد غانم.

