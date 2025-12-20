تقدّم عدد من المحامين ببلاغ إلى النيابة العامة ضد البلوجر "علياء قمرون"، اتهموها فيه بسب السيدات المصريات، والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومحتوى مسيئًا.

وأوضح مقدمو البلاغ أن "علياء قمرون" سبق التحقيق معها بمعرفة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في القضية رقم 1908 لسنة 2025 حصر وارد شؤون اقتصادية، لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة للحياء، حيث قررت النيابة آنذاك حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات قبل إخلاء سبيلها في 21 سبتمبر 2025، وذلك قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وأضاف البلاغ أن القضية جرى تداولها أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قبل أن تقضي بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بطنطا بحسب محل إقامة المشكو في حقها، حيث تم حجزها للحكم في جلسة 29 أكتوبر 2025.

وأشار مقدمو البلاغ إلى أنه عقب إخلاء سبيل المشكو في حقها، تبيّن صدور حكم غيابي ضدها بالحبس لمدة شهر، وتغريمها 100 ألف جنيه في قضية أخرى تتعلق بإتلاف سيارة أحد القضاة بطنطا، وقد عارضت على الحكم دون حضورها، ما أسفر عن تأييد الحكم.

وأكد البلاغ أن المشكو في حقها عادت للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى أكثر إساءة، متضمنًا سبًا وقذفًا وألفاظًا خادشة للحياء، وإثارة للفتن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسب السيدات المصريات، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ مخالفًا لنصوص المواد 25 و26 و27 و29 و30 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وطالب مقدمو البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط وإحضار المشكو في حقها، والتحقيق معها فيما نُسب إليها من وقائع، حمايةً للمجتمع والقيم الأسرية، وردعًا لإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.