"فستان جريء".. هايدي خالد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب : مروان الطيب

09:09 م 20/12/2025
    هايدي خالد من أحدث جلسة تصوير
    هايدي خالد تخطف الأنظار
    هايدي خالد تتألق من أحدث جلسة تصوير
    هايدي خالد من أحدث ظهور
    جلسة تصوير هايدي خالد
    الفنانة هايدي خالد
    الفنانة هايدي خالد تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    هايدي خالد بفستان جرئ من أحدث ظهور
    هايدي خالد على انستجرام

خضعت الفنانة هايدي خالد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هايدي مرتدية فستان جرئ وجذاب بفتحة ساق، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

احتفلت هايدي خالد بزواجها من المخرج هادي الباجوري نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي في وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الوسط الفني.

نشرت هايدي صور حنتها عبر حسابها على الرسمي، ظهرت خلالها في أجواء احتفالية، وسط عدد من الأهل والأصدقاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

آخر أعمال هايدي خالد الفنية

عرض للفنانة هايدي خالد مؤخرا فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث فيلم "هيبتا .. المناظرة الأخيرة" في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية، مستعرضًا تأثيرها العميق على البشر من خلال 4 قصص حب متنوعة، في إطار مناظرة بين شخصين بآراء متضادة، تطرح سارة، مطورة تطبيق للتعارف، تساؤلات عن معنى الحب في عصر الذكاء الاصطناعي، ومقدمة منظورًا جديدًا يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة للمشاعر.

هايدي خالد انستجرام هايدي خالد حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

