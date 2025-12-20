إعلان

بسمة بوسيل تستمتع برحلتها في أسوان مع أبنائها

كتب : مروان الطيب

06:07 م 20/12/2025
    بسمة بوسيل من رحلتها في أسوان
    بسمة بوسيل وادم من رحلة أسوان
    ادم تامر حسني
    ادم مع والدته بسمة بوسيل

تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل الاستمتاع برحلتها في محافظة أسوان، التي كشفت عن وجودها بها مع أبنائها خلال الساعات الماضية، وقامت بتوثيق رحلتها ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بسمة مع نجلها آدم وابنتها تاليا، وظهروا وهم يستمتعون بوقتهم على حمام السباحة، كما نشرت بسمة مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تتجول بأحد الأسواق هناك.

بسمة بوسيل تحتفل بتتويج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب

احتفلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بفوز المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب في المباراة النهائية التي جمعته بالمنتخب الأردني وأقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أعربت بسمة بوسيل عن سعادتها ونشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات من احتفال المنتخب المغربي على أرضية الملعب، وكتبت على أحد الفيديوهات: "حب الوطن"، كما نشرت مقاطع فيديوهات أظهرت خلالها فرحة الشعب المغربي.

الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل

كان الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل بحفل توزيع جوائز "The Best"، وفازت بجائزة "أفضل مطربة شابة" لعام 2025، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة.

بسمة بوسيل أسوان نجوم الفن

