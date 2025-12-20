الجونة السينمائي ينعى سمية الألفي

نعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة الكبيرة سمية الألفي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على انستجرام صورة أرشيفية للفنانة الراحلة ونعتها: "ببالغ الحزن ننعى رحيل الفنانة المصرية القديرة سمية الألفي، التي يُعدّ غيابها خسارة كبيرة للفن المصري في السينما والتلفزيون، على مدار مسيرتها الفنية المتميزة، قدّمت أعمالًا اتسمت بالرقي والصدق والعمق الإنساني، ونالت من خلالها تقدير الجمهور وزملائها في الوسط الفني، ‎كانت سمية الألفي فنانة حقيقية تركت بصمة راسخة في الذاكرة الثقافية المصرية، وتميّز حضورها بالاحترافية والالتزام واحترام الفن.

وأضافت: "ستظل أعمالها شاهدة على موهبتها، ومصدر إلهام للأجيال القادمة، ‎نتقدم بخالص التعازي إلى أسرتها ومحبيها وكل من تأثر بفنها".

جنازة سمية الألفي وموعد العزاء

شيع جثمان الفنانة سمية الألفي ظهيرة اليوم السبت من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الاثنين 22 ديسمبر بمسجد عمر مكرم.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية: السينمائية والتليفزيونية الناجحة، من أشهر أعمالها: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا، قشتمر، كناريا وشركاه، ليالي الحلمية، عيب يا لولو يا لولو عيب.

