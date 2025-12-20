زيلينسكي: أمريكا تقترح محادثات مباشرة بين كييف وموسكو

كييف - (د ب أ)

قالت مصادر أوكرانية اليوم السبت إن الإدارة الأمريكية تقترح أن يتحدث ممثلون عن كييف وموسكو مباشرة إلى بعضهم البعض لأول مرة منذ شهور أثناء المفاوضات الجارية في ميامي لإنهاء حرب أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن واشنطن تقترح عقد اجتماع ثلاثي لمستشاري الأمن القومي من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.

وأفادت وكالة يوكرينفورم بأن زيلينسكي كان يشير إلى معلومات أدلى بها رئيس مجلس الأمن الأوكراني رستم عميروف، كبير مفاوضي كييف في الولايات المتحدة.

ووفقا لزيلينسكي، يمكن أن يحضر ممثلون أوروبيون الاجتماع أيضا. وأضاف أن هذا الاجتماع سيكون منطقيا بمجرد أن تصبح نتائج المحادثات الحالية واضحة.

يذكر أن آخر اجتماع مباشر بين المفاوضين الروس والأوكرانيين انعقد في تركيا الصيف الماضي.

وقال زيلينسكي إن المفاوضات آنذاك أسفرت عن قدر قليل مما كان مأمولا، لكنه رحب بتبادل الأسرى الذي تم الاتفاق عليه وقت المفاوضات.