كمين الموت على الطريق الإقليمي.. الإعدام لقاتلي سائق "أوبر"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بمعاقبة عاملين بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامها باستدراج سائق "أوبر" إلى الطريق الإقليمي بالصف، وقتلاه رميًا بالرصاص من أجل سرقته، بعدما أبدى مفتى الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

أدانت الدائرة الأولى جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، في جلسة 29 أبريل الماضي، المتهمان بالإعدام شنقا بتهمة قتل سائق نقل ذكي "أوبر" رميًا بالرصاص، بعد استدراجه إلى مكان نائي بالطريق الإقليمي بالقرب من العياط جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى التى حملت 5825 لسنة 2023 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5611 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "عبد المسيح .ب"، و"مينا.ر"، لأنهما في اليوم السادس والعشرين من فبراير 2023 بدائرة مركز العياط جنوب الجيزة، قتلا عمدًا المجني عليه "محمد فتحي" ـ سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي ـ مع سبق الإصرار بدافع سرقة "سيارته" التي يعمل عليها والساعي بها لكسب قوت يومه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمان، بأن بيتا النية وتفكرا برؤية وعقدا العزم على قتله وأعد مخططا محكما فائقة درسا انفدا، بأن تحينا سُكنة الليل متخيرين منطقة نائية من المارة مسرحا لجرمهما و أعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش ـ مسدس صوت"، واستدراجاه إلى وجهتهما طالبين منه التوقف بجانب الطريق.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين أشهرا سلاحهما مُهددين "سائق" بإيذائه بينما حال مقاومته لهما تعدى عليه الأول بمؤخر سلاحه، ما تسبب في إصابته بالوجه، بينما الثاني أطلق صوبه عيارًا ناريًا بالسلاح قاصدين من ذلك إزهاق روحه رميًا بالرصاص.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين، سرقا "سيارة"، أجرة، والمملوكة للمجنى عليه "محمد ف"، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً حال حمل المتهمين أسلحة نارية "فرد خرطوش ومسدس" فتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولات السائق على النحو المبين بالتحقيقات.

استجوبت النيابة العامة، المتهمين وأقرا خلال التحقيقات المجراة معهما، أنهما أعدا الأسلحة وبيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب الواقعة، و استوقفا المجني عليه حال استقلاله سيارته الأجرة و استدرجاه إلى مكان نائي و أشهرا في صوبه سلاح ناري" مسدس صوت ـ فرد خرطوش"، مهددين إياه لسرقته وحال مقاومته لهما أطلق الثاني صوبه عيارًا ناريًا والذي أودي بحياته واستوليا على سيارته وهاتفه وتركاه في بجوار الطريق ولاذا بالفرار.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، أن الإصابة الموصوف يمين الظهر للمتوفي هي إصابة نارية رشية وحدات من عيار ناري خرطوش أصاب المجني عليه باتجاه أساسي من الخلف للأمام ومن مسافة في نطاق قرب الاطلاق والتى تقارب حد الملامسة ولا يوجد ما يمنع فنيا وجواز حدوث تلك الإصابة نحو التصوير الواردين بالتقرير.