الجونة يفوز على بيراميدز بثنائية في كأس عاصمة مصر (فيديو)

تقام حاليا مباراة الزمالك أمام نظيره حرس الحدود، على ستاد "المقاولون العرب"، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "زد، الاتحاد السكندري، المصري، سموحة وكهرباء الإسماعيلية.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط : محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: عرضية من لاعب حرس الحدود يبعدها مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 14: فرصة الأول تضيع من لاعب حرس الحدود بعد انفراد تام بالمرمى، لكن يتصدى المهدي سليمان حارس الزمالك.

الدقيقة 16: عمرو ناصر يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 25: تمريرات متبادلة بين لاعبي حرس الحدود في منتصف الملعب.

الدقيقة 28: تسديدة من خوان بيزيرا لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 35: فرصة الهدف الثاني تضيع، بعد إهدار عمرو ناصر إنفراد تام بالمرمى.

الدقيقة 37: محمد بيومي يسجل هدف التعادل لحرس الحدود في مرمى الزمالك.

الدقيقة 42: تسديدة من أدم كايد لاعب الزمالك تمر أعلى مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: تسديدة قوية من أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود، يتصدى لها مهدي سليمان حارس الزمالك.

الدقيقة 57: عرضية من لاعب حرس الحدود يبعدها دفاع الزمالك.

الدقيقة 63: تسديدة من عمرو ناصر لاعب الزمالك، يتصدى لها حارس مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 69: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك، قبل ان يتم إلغائها بعد العودة للفار.

الدقيقة 74: تسديدة من أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود يتصدى لها مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 72: عرضية من بيزيرا لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 84: تسديدة من عمر سافيولا لاعب حرس الحدود تمر أعلى مرمى الزمالك.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: تسديدة من لاعب الزمالك تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 6+90: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد عرقلة خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء.