إعلان

"ربنا يصبركم على فراقها".. نادية الجندي تنعى أسرة سمية الألفي

كتب : معتز عباس

08:37 م 20/12/2025

نادية الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت النجمة نادية الجندي على نعي الفنانة الكبيرة سمية الألفي التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

ونشرت نادية الجنديـ، صورة سمية الألفي وفاروق الفيشاوي وأبنائها أحمد وعمر، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالص التعازي لأسرة الفنان أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي في وفاة والدتهم الفنانة الجميلة المحترمة سمية الألفي ربنا يصبرهم علي فراقها ويلهم ذويها الصبر والسلوان الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

تعد سمية الألفي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

نادية الجندي عبر حسابها بموقع انستجرام

اقرأ أيضا..

مظهر شاهين يدعو فريق "الست" للتبرع لصندوق "تحيا مصر" بأجورهم في الفيلم

نسرين طافش بإطلالة شتوية في وينتر وندرلاند وتنشر صورًا جديدة

نادية الجندي سمية الألفي سبب وفاة سمية الألفي وفاة سمية الألفي فاروق الفيشاوي إنستجرام نادية الجندي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر