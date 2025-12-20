"ربنا يصبركم على فراقها".. نادية الجندي تنعى أسرة سمية الألفي

حرصت النجمة نادية الجندي على نعي الفنانة الكبيرة سمية الألفي التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

ونشرت نادية الجنديـ، صورة سمية الألفي وفاروق الفيشاوي وأبنائها أحمد وعمر، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالص التعازي لأسرة الفنان أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي في وفاة والدتهم الفنانة الجميلة المحترمة سمية الألفي ربنا يصبرهم علي فراقها ويلهم ذويها الصبر والسلوان الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

تعد سمية الألفي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

