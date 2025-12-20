بعد رحيلها.. 20 صورة لـ سمية الألفي مع نجوم الفن

توفيت صباح اليوم السبت، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

ومنذ أكثر من 3 عقود، نشأت علاقة حب قوية امتدت لـ 16 عامًا جمعت سمية الألفي وفاروق الفيشاوي ، لكن انتهت بالانفصال عام 1990، لتكشف قبل وفاتها عن حبها القوي لـ فاروق الفيشاوي وكيف تأثرت بسبب خيانته لها.

وتحدثت سمية الألفي عن طليقها فاروق الفيشاوي في لقاء سابق ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: "أحيانا كنت بغير على فاروق الفيشاوي وكنت بعقل نفسي وأقول دي شغلانته، هو كان كان بيضحك عليا بيقولي بنحط ورق شفاف أثناء القبلات، كنت بعمل نفسي مصدقة".

وأضافت: "قلب فاروق ميسعش غير 2 أنا الاولانية ومش هقول مين التانية، فاروق مش زي كل الرجالة هو متميز وله طبيعة متفردة تركيبة ملهاش زي مفيش زايه، كان مثقف تعرف تتكلم معاه عنده مشاعر دافيه وحية ويحترم الصداقة والناس، مهذب وخجول كان بيتكسف كان بيغير عليا بس مبيقولش".

وانهارت سمية الألفي باكية، أنا بحبه وبحب ولادي وبحب بيتي وحافظت عليه رغم خيانته ليا، معرفش لو راح في حتة تانية هيحافظوا ولا لأ، ومقدرش أوجه حتى لو شوفت خيانته هعمل نفسي مشوفتش أنا كان يهمني فاروق".

وأوضحت: "الخيانة الجسدية مش بعتبرها خيانة لو كنت في يوم حسيت أنه حب غيري وخاني بمشاعره دي اللي كانت ملهاش حل عشان كدا بسامحه، كنت عارفة انه بيخوني وساكته عشان بحبه".

صلاة الجنازة على الفنانة سمية الألفي

استقبل مسجد مصطفى محمود جثمان الراحلة، لأداء صلاة الجنازة عليها بعد انتهاء صلاة العصر، قبل دفنها في مقابر أسرتها، وحرص على التواجد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الفنان منير مكرم، الفنانة عفاف رشاد، والكاتب محمد صلاح العزب.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية: السينمائية والتليفزيونية الناجحة، من أشهر أعمالها: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا، قشتمر، كناريا وشركاه، ليالي الحلمية، عيب يا لولو يا لولو عيب.

