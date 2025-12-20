إيمي سمير غانم عن حسن الرداد: "لو اتجوز عليا من حقه"

تحل الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة ببرنامج On The Road، تقديم الاعلامي بلال العربي، عبر قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية وقناة LBC اللبنانية.

وتتحدث إيمي سمير غانم عن علاقتها بزوجها الفنان حسن الردراد، وأسباب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الأخيرة، وآخر لحظات عاشتها مع ووالدها النجم سمير غانم ووالدتها النجمة دلال عبدالعزيز قبل رحيلهم.

ونشر بلال العربي برومو حلقته مع إيمي سمير غانم، والتي قالت: "هو لو اتجوز عليا يبقى حقه، وحسن كان متنكد في مرة عشان في مشهد قولتله ياعم افصل بين الحياة والتمثيل أنا بيتك ومراتك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم كانت في مسلسل "عقبال عندكوا" رمضان 2025، بطوله الفنان حسن الرداد، والذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

