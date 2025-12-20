إعلان

خبير اقتصادي يحذر من الاستثمار في القطاع العقاري.. وينصح بالذهب والفضة

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:41 م 20/12/2025

هاني توفيق الخبير الاقتصادي

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من الاستثمار حاليا في القطاع العقاري، قائلا: أي واحد هيستثمر حاليًا في القطاع العقاري واخد مخاطرة كبيرة جدًا لأنه لن يستطيع بيع العقار".

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه محمد علي خير، أنا من أنصار الاستثمار في الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية والتخبط السياسي والاقتصادي في العالم، موضحا أن الذهب يظل الملاذ الآمن للاستثمار.

ونصح الخبير الاثتصادي المستثمرين بشراء الذهب في عام 2026 والفضة أيضًا مشيرًا إلى انها يجب أن يمثلان 30% من المحفظة الاستثمارية إذا كان هناك فائضًا للاستثمار وفي حال عدم وجود فائض ممكن شراء الشهادة الثلاثية من البنوك حاليًا وأيضا من الممكن الاستثمار في أذون الخزانة لمدة عام.

هاني توفيق الاستثمار في الذهب القطاع العقاري

