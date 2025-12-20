بإطلالة جريئة".. يارا السكري تحتفل بالكريسماس

بعد رحيلها.. 20 صورة لـ سمية الألفي مع نجوم الفن

انهارت من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي.. ماذا قالت سمية الألفي عنه قبل وفاتها؟

تواصل الفنانة الشابة يارا السكري، الاستمتاع بإجازة نهاية العام وقضاء أوقاتا ممتعة احتفالًا بأعياد الكريسماس.

نشرت يارا مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة لها من أحدث ظهور، مرتدية فستان أسود قصير، والتقطت صورًا بجوار شجرة الكريسماس.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال عدا الكلام، قمر، إيه الجرأة دي، حلوة، الله علييكي، قمر في الكريسمساس".

يذكر أن، يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي.

وفي لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، كشفت يارا السكري حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية.

وقالت، يارا: "دي مش حاجة جديدة، الكلام دا بيتقال كل سنة بس السنادي زادت شوية، وأنا والعوضي دي تاني سنة بنشتغل مع بعض فبقينا أصدقاء أوي، والناس قالت كدة عشان شافوا بعض التعليقات عندي وعنده، واحنا علاقتنا حلوة والناس بتحبها".

اقرأ أيضا..

بسمة بوسيل تستمتع برحلتها في أسوان مع أبنائها

نسرين طافش بإطلالة شتوية في وينتر وندرلاند وتنشر صورًا جديدة