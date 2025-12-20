إعلان

العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين

09:07 م 20/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها لم تقم بتنقيح أي ملفات لحماية الرئيس دونالد ترامب عند إصدار الوثائق المتعلقة بالفضيحة التي تورط فيها المدان الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وقال نائب وزيرة العدل تود بلانش لشبكة "إيه بي سي نيوز" إنه لم يتم حجب أي شيء لهذا السبب.

كما نفى بلانش وجود أي تعليمات بتحرير المواد المتعلقة بفضيحة إبستين والتي لها صلة بالرئيس.

وأضاف: "لقد صرح الرئيس ترامب منذ البداية بأنه يتوقع إصدار جميع الملفات التي يمكن الإفراج عنها، وهذا بالضبط ما نقوم به".

وكان ترامب على معرفة بإبستين، كما تظهر بعض الصور السابقة، إلا أنه لا توجد أدلة على تورط الرئيس في الفضيحة، ونفى ترامب نفسه دائما أي مزاعم من هذا النوع.

وعلى الرغم من ذكر ترامب في بعض الوثائق التي تم إصدارها مؤخرا، تشير التقييمات الأولية إلى أن هناك معلومات جديدة قليلة حول العلاقة بين إبستين وترامب. ولم يعلق الرئيس الأمريكي بعد على الأمر.

