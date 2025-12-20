إعلان

أمجد الحداد: الإنفلونزا الموسمية H1N1 تهيمن على 65% من الإصابات الشتوية

كتب : حسن مرسي

09:41 م 20/12/2025

الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، أن الفيروس الأكثر انتشاراً هذا الشتاء هو الإنفلونزا الموسمية بنسبة 65%.

وقال الحداد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن المتحور المتسيد هو H1N1، مضيفًا أن هذا الفيروس بدأ يضعف تدريجيًا ليصبح إنفلونزا موسمية عادية.

أوضح الحداد أن H1N1 يُصنف كفيروس قوي، مشيرًا إلى أنه كان جائحة قبل كورونا وأصاب معظم البيوت.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة أمجد الحداد أن إجراءات التباعد والكمامات أثناء كورونا قللت فرص انتشاره بشكل كبير، مؤكدًا أن عزوفًا عالميًا عن لقاحات الإنفلونزا في الأعوام 2023 و2024 و2025 أدى إلى عودة الأعراض بقوة.

الدكتور أمجد الحداد المصل واللقاح الإنفلونزا الموسمية كورونا

