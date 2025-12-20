وزير البترول يكشف حجم الغاز الذي تستقبله مصر من إسرائيل

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم الغاز الطبيعي الذي تستقبله مصر من إسرائيل عبر الأنابيب يبلغ مليار قدم مكعب يوميًا فقط.

وأضاف "بدوي"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الرقم يمثل نسبة محدودة مقارنة بحجم عمليات الاستيراد عبر السفن، موضحًا أن سفن التغييز تضخ يوميًا ما يقارب 2700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وأشار الوزير إلى أن سعر الغاز القادم عبر خط الأنابيب من الشرق يعتبر أرخص مقارنة بسعر الغاز المستورد عبر السفن، موضحًا أن أمن الطاقة المصري مضمون تمامًا، حيث تمتلك الدولة خططًا بديلة وتواجدًا قويًا لسفن التغييز لتلبية كافة الاحتياجات المحلية في حال حدوث أي عطل أو مشكلة في إمدادات خط الأنابيب.

وقال المهندس كريم بدوي، إن الدولة لديها استراتيجية متكاملة لتأمين الإمدادات، تشمل تأمين عمليات حفر أكثر من 480 بئرًا استكشافيًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أنه تم التعاقد لتأمين 200 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز طوال عام 2026، بالإضافة إلى التعاقد على استئجار 200 شاحنة لنقل الغاز لتغطية الاحتياجات المحلية خلال نفس العام.

وتوقع وزير البترول أن يشهد عام 2026 أعلى معدل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الاستكشاف، حيث تبلغ حجم الاستثمارات المخطط لها حوالي 1.2 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ستتركز على حفر 100 بئر استكشافي للغاز، بينها 14 بئرًا في البحر المتوسط، بينما سيقوم الشركاء الأجانب بالبحث في 47 بئرًا بالصحراء الغربية، في إطار مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمنها الطاقي.