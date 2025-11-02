عصام السقا عن افتتاح المتحف الكبير: "لحظة عظيمة"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان عصام السقا متابعيه مجموعة صور من حضوره احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي أُقيمت مساء السبت بحضور عدد من الرؤساء وملوك الدول من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وعلّق السقا على الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" قائلًا: "لحظة عظيمة… في بلد عظيمة… لشعب أعظم، المتحف المصري الكبير شاهد جديد على إن مصر دايمًا بلد التاريخ".

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي حضارة مصر القديمة، ويمتد على مساحة 490 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، إلى جانب الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع بارتفاع يعادل 6 طوابق.

