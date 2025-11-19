ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر، الممثلة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس، بمنحها الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرتها، وذلك قبل عرض فيلم "اغتراب" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقام محمد طارق المدير الفني للمهرجان، بمنح هيام التكريم، وعلقت هي بتوجيه الشكر له وللمهرجان وللنجم حسين فهمي رئيس الدورة السادسة والأربعين، وكذلك لـ مصر وشعبها والسينما المصرية.

وتابعت هيام "أول فيلم اتفرجت عليه في حياتي كان فيلم مصري، وفي خلال طفولتي كنت بفكر أن السينما المصرية أعطتني محبة الفن والسينما وأقدر كثيرا السينما المصرية"، مضيفة "صعب جدا عليّ كفلسيطينية أكون قدامكم سعيدة بهذا التقدير بدون ما أذكر ما صار في غزة إلى اليوم، وبدون أن أذكر كل الأطفال والأيتام والنساء والرجال اللي وقفوا هذه الوقفة في السنوات الأخيرة، وأحب أن أشارك هذا التقدير مع كل الأطفال اللي اتحرموا من أحلامهم".

جدير بالذكر أن الدورة السادسة والأربعين شهدت في حفل افتتاحها الذي أقيم مساء الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بمنحه جائزة الهرم الذهبي، والنجم خالد النبوي بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز.