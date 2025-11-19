بجلسة تصوير جديدة.. ياسر جلال لزوجته: "زي النهاردة كان فرحنا" (صور)

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

شارك النجم الكبير ياسر جلال، جمهوره جلسة تصوير جديدة جمعته بزوجته على ضفاف النيل.

ونشر ياسر، صوره مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. زي النهاردة كان فرحنا".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع صورهما، حيث كتبت داليا مصطفى" الله أكبر ربنا يحميكم من العين الله أكبر". وكتبت آيتن عامر"كل سنة وانتي طيبة يا بيبو يا عسل". وكتبت عبير صبري "كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض". وكتبت بدرية طلبة "تبارك الله ربنا يحفظكم". وكتبت أروى جودة "ما شاء الله، ربنا يحفظكم ويسعدكم..كل سنة وأنتم طيبين".

جدير بالذكر أن، ياسر جلال يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" ويشاركه ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.