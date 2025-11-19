كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة التونسية درة انتهاء تصوير فيلم "الست لما"، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها على موقع انستجرام، صورة جمعتها بالنجمة يسرا والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة دنيا سامي.

وكتبت درة تعليقا: "هتوحشوني يا بنات الحور، آخر يوم تصوير فيلم الست لما.. فركش".

أحداث وأبطال فيلم الست لما

فيلم الست لما يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.



اقرأ أيضا..

"بنات الباشا" كامل العدد.. جمهور "القاهرة السينمائي" يرحب بنجوم الفيلم (صور)



هنادي مهنا وليلى علوي وزينة.. 20 صورة للنجمات على ريد كاربت فيلم "بنات الباشا"



