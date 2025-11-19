إعلان

درة تحتفل بانتهاء تصوير فيلم "الست لما" مع يسرا وياسمين رئيس ودنيا سامي

كتب : معتز عباس

12:51 ص 19/11/2025

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة التونسية درة انتهاء تصوير فيلم "الست لما"، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها على موقع انستجرام، صورة جمعتها بالنجمة يسرا والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة دنيا سامي.

وكتبت درة تعليقا: "هتوحشوني يا بنات الحور، آخر يوم تصوير فيلم الست لما.. فركش".

أحداث وأبطال فيلم الست لما

فيلم الست لما يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

درة ويسرا وياسمين رئيس ودينا سامي
