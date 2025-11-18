احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي الذي يوافق اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

نشرت كندة علوش صورة لهما عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "حبايبي الحلوين أوي والغاليين أوي بحبوا جدا، يارب سنة حلوة عليكم".

آخر أعمال كندة علوش الفنية

وكانت آخر مشاركات كندة علوش في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة أربع شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فلجأت إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نيللي كريم، روبي، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

أعمال تنتظر عرضها كندة علوش

تشارك كندة علوش في مسلسل "ابن النصابة" وتدور أحداثه حول (رانيا)، المحامية المتفانية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها فجأةً، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها بطرقها الخاصة بالتعاون مع ابنها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، إنتصار، تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

