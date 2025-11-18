حالات الوفاة أجلتها.. كايروكي تعلن مواعيد حفلاتها في أوروبا

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أعلن فريق كايروكي، تفاصيل جديدة عن جولتهم الفنية في أوروبا، والتي سبق وتم تأجيلها بسبب حالات الوفاة في أسر أعضاء الفريق أمير عيد، وشريف الهواري.

وكشف الفريق عبر صفحاته في مواقع التواصل، مواعيد الحفلات المقرر إقامتها في فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا ، والنمسا.

ويقدم فريق كايروكي، حفله الأول في باريس يوم 24 مارس 2026، ثم يتجه إلى فيينا، لتقديم الحفل المقام يوم 26 مارس، ويقام الحفل الثالث في لندن يوم 28 مارس.

ويقيم الفريق حفلين في ألمانيا، إذ يقام الأول برلين يوم 30 مارس، والثاني في أوتريخت يوم 2 أبريل.

وأعلن فريق كايروكي، في 2 نوفمبر الماضي، عن تأجيل الجولة، وذلك بعد وفاة والدة مطرب الفريق أمير عيد، وأيضا وفاة والد عازف الجيتار شريف الهواري.