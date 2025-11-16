إعلان

بعد عرضه في القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين توجه رسالة لصُناع "شكوى 713317"

كتب : نوران أسامة

01:15 م 16/11/2025
وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة دعم لصُنّاع فيلم "شكوى 713317" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء السبت 15 نوفمبر، وذلك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وشاركت إلهام جمهورها مجموعة صور مع صُنّاع الفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ألف مبروك لنجوم وصُنّاع فيلم الشكوى 713317، فيلم اجتماعي إنساني فيه تفاصيل رائعة، ولا بد من قراءة ما بين السطور للوصول لعمق فلسفة الفيلم".

وأضافت: "الفنان النجم محمود حميدة أداءه عالمي.. برافو شيرين، وهنا شيحة، ومحمد رضوان، وإنعام سالوسة.. برافو المخرج ياسر شفيعي وكل العاملين أمام ووراء الكاميرا".

ويُعد فيلم "شكوى 713317" عملًا روائيًا طويلًا من إنتاج مصري، وتبلغ مدته 80 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما في عقدهما السادس، يعيشان حياة هادئة في شقتهما بحي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب الهدوء رأسًا على عقب، إذ تتحول المشكلة البسيطة إلى سلسلة من المواجهات البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتجاوز حدود الأجهزة المنزلية وتمتد إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم شكوى 713317

فيديو قد يعجبك:



