18 صورة جديدة لـ هايدي خالد زوجة هادي الباجوري بفستان الزفاف

شاركت الفنانة الشابة هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري، صورا جديدة من حفل زفافها.

ونشرت هايدي خالد، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالدة، لا تتطلب جهدًا، وكل ما تخيلته على الإطلاق".

وجاء زواج الباجوري من هايدي بعد 3 سنوات من انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس بعد زواج دام بينهما لـ 11 عاما.

يذكر أن، آخر أعمال هادي الباجوري الإخراجية فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة".