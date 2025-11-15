18 صورة جديدة لـ هايدي خالد زوجة هادي الباجوري بفستان الزفاف
كتب : هاني صابر
03:07 م 15/11/2025
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
شاركت الفنانة الشابة هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري، صورا جديدة من حفل زفافها.
ونشرت هايدي خالد، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالدة، لا تتطلب جهدًا، وكل ما تخيلته على الإطلاق".
وجاء زواج الباجوري من هايدي بعد 3 سنوات من انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس بعد زواج دام بينهما لـ 11 عاما.
يذكر أن، آخر أعمال هادي الباجوري الإخراجية فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة".
المخرج هادي الباجوري الفنانة الشابة هايدي خالد هايدي خالد على إنستجرام هايدي خالد زوجة هادي الباجوري هايدي خالد بفستان زفافها