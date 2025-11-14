ماذا قال محمد رمضان عن أغنيته الجديدة بعد وفاة والده؟

يستعد النجم محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة تحمل نصائح والده كان قد تم تأجيل طرحها بسبب رحيل والده.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق: "(خليك جامد - الشكوة لغير الله مذلة - ارفع راسك - ماتمسحش دمع عينك غير ايدك - ماتسيبش حلمك حتى لو كان في السما) دي مش كلمات عادية كتبتها في أغنيتي .. دي كانت نصايح أبويا الله يسكنه الفردوس الأعلى".

وأوضح: "الأغنية دي عملتها وصورتها من شهرين تقريبا وأنا في أمريكا وميعاد نزولها كان من ٣ أيام، وبشكر الشركة المنتجة على تأجيلها حدادا إلى يوم الأربعاء القادم".

جدير بالذكر أن، والد الفنان محمد رمضان رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، وتم تشييع جنازته من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.