إعلان

ماذا قال محمد رمضان عن أغنيته الجديدة بعد وفاة والده؟

كتب- هاني صابر:

12:22 م 14/11/2025

محمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد النجم محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة تحمل نصائح والده كان قد تم تأجيل طرحها بسبب رحيل والده.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق: "(خليك جامد - الشكوة لغير الله مذلة - ارفع راسك - ماتمسحش دمع عينك غير ايدك - ماتسيبش حلمك حتى لو كان في السما) دي مش كلمات عادية كتبتها في أغنيتي .. دي كانت نصايح أبويا الله يسكنه الفردوس الأعلى".

وأوضح: "الأغنية دي عملتها وصورتها من شهرين تقريبا وأنا في أمريكا وميعاد نزولها كان من ٣ أيام، وبشكر الشركة المنتجة على تأجيلها حدادا إلى يوم الأربعاء القادم".

جدير بالذكر أن، والد الفنان محمد رمضان رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، وتم تشييع جنازته من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

محمد رمضان والد محمد رمضان أغنية محمد رمضان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين