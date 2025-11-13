إعلان

بـ" ميكرو جيب".. نانسي عجرم بإطلالة مميزة مع منى الشاذلي

كتب : مروان الطيب

09:09 م 13/11/2025
    نانسي ومنى الشاذلي
    نانسي عجرم
    نانس عجرم تغني

تظهر المطربة اللبنانية نانسي عجرم اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة من برنامجها المذاع على قناة "ON".

وظهرت نانسي بإطلالة أنيقة وارتدت ميكرو جيب باللون الذهبي وتوب أسود كشف عن رشاقتها.

نشرت نانسي صورًا من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "حلقة مميزة كلها طاقة إيجابية وذكريات ما بنساها.. استمتعت بلقاء الإعلامية الصديقة منى الشاذلي بمصر الحبيبة، تابعوني الخميس والجمعة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ON".

وخلال اللقاء، تتحدث نانسي عن بداية مشوارها الفني، إذ تكشف عن الدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في دعم موهبتها والعمل على تطويرها حتى انطلاقتها في عالم الفن، وعن حياتها كأم، وعلاقتها ببناتها

