بـ" ميكرو جيب".. نانسي عجرم بإطلالة مميزة مع منى الشاذلي

تظهر المطربة اللبنانية نانسي عجرم اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة من برنامجها المذاع على قناة "ON".

وظهرت نانسي بإطلالة أنيقة وارتدت ميكرو جيب باللون الذهبي وتوب أسود كشف عن رشاقتها.

نشرت نانسي صورًا من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "حلقة مميزة كلها طاقة إيجابية وذكريات ما بنساها.. استمتعت بلقاء الإعلامية الصديقة منى الشاذلي بمصر الحبيبة، تابعوني الخميس والجمعة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ON".

وخلال اللقاء، تتحدث نانسي عن بداية مشوارها الفني، إذ تكشف عن الدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في دعم موهبتها والعمل على تطويرها حتى انطلاقتها في عالم الفن، وعن حياتها كأم، وعلاقتها ببناتها