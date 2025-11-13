صور.. إلهام شاهين تهنئ المكرمين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بعد ابتعادها عن الفن.. ما هو عمل مايا شيحة؟

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، الذي أُقيم مساء أمس، وتستمر فعالياته حتى 21 نوفمبر الجاري.

ونشرت "إلهام" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مبروك الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. افتتاح راقي جدًا.. برافو صديقي النجم الكبير حسين فهمي، وألف مبروك للمكرمين صديقي وأستاذي المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والفنان الرائع خالد النبوي.. تكريم مستحق".

وظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة عدد من النجوم، من بينهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ليلى علوي، بوسي شلبي، أروى جودة، محمود حميدة، وصفية العمري.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

