طليقة أحمد الفيشاوي تنعى سمية الألفي: وداعا.. وأحببتك كما لو كنتي أمي

كتب : منى الموجي

12:56 م 26/12/2025 تعديل في 01:40 م

سمية الألفي

كتبت- منى الموجي:

نعت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، الفنانة سمية الألفي، ونشرت صورة تجمعهما.

وكتبت على الصورة "وداعا أيتها الجميلة الخلوقة، أحببتك كما لو كنتي أمي تعلمت منك الكثير، ألا أكذب ولا أنافق، بحبك يا سمسم، ودايما هكون فاكرة حبك واحترامك ليا.. إلى لقاء على عتبات الجنة مع أمي".

وعلقت أيضا "وداعا أيتها الجميلة الاستثنائية".

جدير بالذكر أن سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود، واستقبلت أسرتها العزاء فيها مساء يوم الاثنين الماضي في مسجد عمر مكرم، وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

Screenshot_2025-12-26-11-41-33-03_1c337646f29875672b5a61192b9010f9

ندى الكامل أحمد الفيشاوي انستجرام ندى الكامل سمية الألفي

