بالصور- أحمد سعد يثير الجدل بظهوره مع فنانة بفستان الزفاف

نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو ظهر فيه ببدلة الزفاف عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

ظهر أحمد سعد في الفيديو بدور العريس في زفافه على الفنانة إنجي كيوان التي ظهرت بفستان الزفاف، وسط أجواء رومانسية وحاز المقطع على اعجاب جمهوره ومتابعيه.

وتساءل الجمهور عن حقيقة الفيديو وهل هو من كليب أم عمل فني جديد؟

نعى الفنان أحمد سعد المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، الذي توفي مساء الإثنين 10 نوفمبر، عن عمر ناهز الـ36 عامًا.، إثر حادث سير مروع على طريق المنادي، وكان في حالة حرجة بسبب إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة، وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ، البقاء لله والعزة والعظمة لله وحده لا شريك له - اللهم منك كل شيء ولك كل شيء - فقبل عبدك إسماعيل الليثي في أحبابك ، وأحباب نبيك وأحباب أحبابك- ومتعه بالنظر الي وجهك الكريم".

يذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك حاليًا كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice في موسمه السادس لاكتشاف المواهب العربية.

