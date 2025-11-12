بفستان أسود قصير..رشا مهدي تحتفل بفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"

كشفت الفنانة رشا مهدي عن حضور العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"، الذي أقيم مساء أمس الاثنين استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

نشرت رشا مهدي صورة من كواليس العرض الخاص عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها على الريد كاربت مع فريق عمل الفيلم وعدد من الضيوف منهم المخرج طارق العريان، والفنان أحمد السقا، وارتدت فستان أسود قصير.

وأشادت رشا مهدي بالفيلم وكتبت: "استمتعت بحضوري العرض الخاص لفيلم السلم و الثعبان، أداء مميز واستثنائي للنجم عمرو يوسف والنجمة أسماء جلال، وإيقاع إخراجي ممتع من المخرج الكبير طارق العريان، حقيقي عمل فني مختلف، تحية كبيرة لكل صناع ونجوم الفيلم، كل التوفيق ومن نجاح لنجاح".

الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم هاني سلامة، أحمد حلمي وحلا شيحة.

يتناول الجزء الثاني العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة من خلال رحلة شخصيتي "أحمد وملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي.

"السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن آخر مشاركات رشا مهدي الفنية كانت بمسلسل "6 شهور" عام 2024 بطولة الفنان نور النبوي.

اقرأ أيضا:

فقدت الوعي.. زوجة إسماعيل الليثي تسقط في جنازته (صور)

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها