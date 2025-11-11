محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي: "الله يرحمك يا أبو قلب حلو"

أعاد الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهر خلاله الفنان الراحل إسماعيل الليثي وهو يوجه التحية له كونه سببا في شهرته بعد تعاونهما معا بمسلسل "ابن حلال" واصفا رمضان انه "وش الخير عليا".

وكتب محمد رمضان على فيديو إسماعيل الليثي: "الله يرحمك يا إسماعيل يا ليثي يا ابن الحلال يا أبو قلب حلو، ربنا يسكنك فسيح جناته".

رحل الفنان إسماعيل الليثي عن عالمنا أمس الاثنين إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

وشيع الجثمان ظهيرة اليوم الثلاثاء من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" وتدور الأحداث في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمدالفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكمالعباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

