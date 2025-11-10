توفي منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع الأيام الماضية.

حل إسماعيل الليثي، قبل وفاته، ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، ليكشف تفاصيل رحيل ابنه رضا الشهير بـ "ضاضا"، في نوفمبر 2024.

تحدث الليثي عن الانتقادات التي طالته بعد عودته للعمل وإحياء الأفراح عقب "أربعين" ابنه رضا، قائلًا: "أنا نزلت شغلي بعد الأربعين من وفاة ابني لأن معايا 30 واحد شغالين وفاتحين بيوت، وبعيدًا عن دول أنا بصرف على أمي وبجيب جهاز اخواتي فبعمل اللي ربنا يقدرني عليه، معايا فرقتي ومدير أعمالي واشتغلت".

تدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، إسماعيل الليثي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا.

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.

