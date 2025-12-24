شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، احتفالًا بأعياد رأس السنة، ولاقت الصور إعجاب وتفاعل متابعيها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد"، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأحمر.

وحازت الصور على إعجاب عدد من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "منورة"، "الدلع والجمال"، "القمر"، "يا جمالو"، "اشتقنالك"، "جمالك جذاب"، "كل سنة وإنتي بألف صحة حبيبتي".

يُذكر أن الفنانة جومانا مراد عرض مسلسلها "خلايا رمادية"، وهو تأليف مريم نعوم، إخراج سعد هنداوي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

https://www.instagram.com/p/DSpIrJEgKXO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

