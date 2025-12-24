إعلان

صور وفيديوهات| تدهور حال نجم نيكولوديون السابق تايلور تشايس

كتب : سهيلة أسامة

01:04 م 24/12/2025
    تايلون تشيس
    تايلور تشيس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا للممثل الأمريكي، نجم نيكولوديون السابق تايلور تشايس، وهو يعيش حياة التشرد.

وظهر في الفيديو وهو يرتدي ملابس غير نظيفة وممزقة، ويعيش في الشارع بلا مأوى، ما أثار تساؤلات الجمهور حول الأسباب التي أوصلته إلى هذه الحالة.

وُلد تشيس في ولاية أريزونا، وبدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، إذ لفت الأنظار بموهبته الكوميدية الطبيعية، وتألق في أعمال نيكلوديون، شارك أيضًا في عدد من الأعمال الفنية الأخرى، من بينها مسلسل Everybody Hates Chris، وفيلم Good Time Max عام 2008.

تايلور تشايس مواقع التواصل الاجتماعي نجم نيكولوديون التشرد

