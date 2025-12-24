إعلان

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان طارق الأمير

كتب : نوران أسامة

11:17 ص 24/12/2025
    طارق الامير في فيلم عسل اسود
    طارق الامير
    فيلم عسل اسود

أعلن يحيى الأمير شقيق الفنان الراحل طارق الأمير موعد ومكان جنازة شقيقه، من خلال حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وكتب يحيى الأمير: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر إن شاء الله في مسجد الرحمن الرحيم، والدفنة في مدافن العائلة بـ6 أكتوبر طريق الواحات".

وأعلن خبر الوفاة شقيقه يحيى الأمير عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، طارق الأمير، أخويا الحبيب، توفاه الله".

يُذكر أن الفنان طارق الأمير شارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها: فيلم "عسل أسود"، "اللي بالي بالك"، "الحب كده"، "مطب صناعي"، "صنع في مصر".

طارق الأمير فيسبوك صلاة الجنازة مسجد الرحمن الرحيم طريق الواحات

