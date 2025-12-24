إعلان

"كتكوت" منها.. تعرف على أفلام كتبها الراحل طارق الأمير

كتب : مصطفى حمزة

12:22 م 24/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فيلم كتكوت
  • عرض 4 صورة
    طارق الامير في فيلم عسل اسود
  • عرض 4 صورة
    الفنان الراحل طارق الآمير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان طارق الأمير، صباح اليوم الأربعاء.

ونقل الفنان الراحل، إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، إثر معاناته من توقف عضلة القلب، قبل وفاته صباح اليوم.

وشارك الفنان الراحل طارق الأمير، في عدة أعمال، منها مسلسلات "وادي فيران"، و"أم كلثوم"، وأفلام: "اللي بالي بالك"، و"عوكل"، مع الفنان محمد سعد، و"عسل أسود"، و"صنع في مصر"، مع الفنان أحمد حلمي.

وكتب الراحل، 4 أفلام، وهي "مطب صناعي"، من بطولة أحمد حلمي، و"كتكوت"، من بطولة محمد سعد، و"الحب كده" من بطولة حمادة هلال، و"اطلعولي برة" من بطولة كريم محمود عبد العزيز.

وينتمي الفنان والمؤلف الراحل طارق الأمير، إلى عائلة فنية، وشقيقته هي الفنانة لمياء الأمير، وخاله هو الفنان الراحل سعيد عبدالغني.

طارق الأمير أشرف زكي وفاة الفنان طارق الأمير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة