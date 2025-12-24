أول تعليق من شقيق الفنان طارق الأمير بعد وفاته

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان طارق الأمير، صباح اليوم الأربعاء.

ونقل الفنان الراحل، إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، إثر معاناته من توقف عضلة القلب، قبل وفاته صباح اليوم.

وشارك الفنان الراحل طارق الأمير، في عدة أعمال، منها مسلسلات "وادي فيران"، و"أم كلثوم"، وأفلام: "اللي بالي بالك"، و"عوكل"، مع الفنان محمد سعد، و"عسل أسود"، و"صنع في مصر"، مع الفنان أحمد حلمي.

وكتب الراحل، 4 أفلام، وهي "مطب صناعي"، من بطولة أحمد حلمي، و"كتكوت"، من بطولة محمد سعد، و"الحب كده" من بطولة حمادة هلال، و"اطلعولي برة" من بطولة كريم محمود عبد العزيز.

وينتمي الفنان والمؤلف الراحل طارق الأمير، إلى عائلة فنية، وشقيقته هي الفنانة لمياء الأمير، وخاله هو الفنان الراحل سعيد عبدالغني.