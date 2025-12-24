نعت الفنانة نهال عنبر الفنان طارق الأمير، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.

وكتبت نهال عنبر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض نتيجة عدوى بكتيرية أدت إلى دخوله في غيبوبة".

وتابعت: "اللهم اغفر له وارحمه، واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار".

وكان الفنان الراحل نُقل إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد معاناته من توقف في عضلة القلب.

