إعلان

وفاة نجل الموسيقار محمد عبدالوهاب

كتب : سهيلة أسامة

01:52 م 24/12/2025

وفاة نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء 24 ديسمبر أحمد عبد الوهاب، نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

وأعلنت الناقدة مها متبولي خبر الوفاة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "توفى إلى رحمة الله أحمد عبد الوهاب، نجل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

وتابعت: "وتنعى الصفحة الرسمية للناقدة مها متبولي المهندس محمد عبد الوهاب وشقيقتيه عفت وعصمت في وفاة شقيقهما أحمد عبد الوهاب، راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته. ونتقدم إلى أفراد العائلة الكريمة بأحر التعازي وصادق المواساة، ونسأل المولى أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان".

يذكر أن "موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب رحل عن عالمنا في 4 مايو 1991، ويُعد الموسيقار الراحل أول موسيقي في العالم العربي، والثالث على مستوى العالم، مُنح لقب "فنان عالمي" من جمعية المؤلفين والملحنين في باريس.

وفاة نجل الموسيقار محمد عبدالوهاب الناقدة مها متبولي محمد عبد الوهاب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة