وفاة نجل الموسيقار محمد عبدالوهاب

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء 24 ديسمبر أحمد عبد الوهاب، نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

وأعلنت الناقدة مها متبولي خبر الوفاة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "توفى إلى رحمة الله أحمد عبد الوهاب، نجل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

وتابعت: "وتنعى الصفحة الرسمية للناقدة مها متبولي المهندس محمد عبد الوهاب وشقيقتيه عفت وعصمت في وفاة شقيقهما أحمد عبد الوهاب، راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته. ونتقدم إلى أفراد العائلة الكريمة بأحر التعازي وصادق المواساة، ونسأل المولى أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان".

يذكر أن "موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب رحل عن عالمنا في 4 مايو 1991، ويُعد الموسيقار الراحل أول موسيقي في العالم العربي، والثالث على مستوى العالم، مُنح لقب "فنان عالمي" من جمعية المؤلفين والملحنين في باريس.