وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري

كتب : سهيلة أسامة

03:41 م 24/12/2025

رحل عن عالمنا الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري عن عمر يناهز 72 عامًا.

ونعى المخرج أمير رمسيس الفنان الراحل، وأعاد نشر صورة أرشيفية له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "رحل عنا رجل عظيم".

درس محمد بكري التمثيل والأدب العربي والتحق بجامعة تل أبيب عام 1973، ومن هناك بدأت رحلته الفنية.

وشارك بكري في أكثر من 43 عملًا بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج، من أبرزها: "من وراء القضبان"، "حيفا""، و"تحت أقدام النساء".

