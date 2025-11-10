بالصور.. حفل زفاف المطربة آية عبدالله والمخرج محمد العروسي

بعد دعم مي عمر لـ آن الرفاعي.. أول رد من دينا الشربيني



كتبت- منال الجيوشي

احتفلت المطربة آية عبدالله، بزفافها على المخرج محمد العروسي، أمس، ونشرت صور الحفل على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك

وكتبت آية عبدالله: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني وزفافي على من اختاره قلبي شريكا ورفيقا لعمري، المخرج محمد العروسي، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير"

وقدمت آية عبدالله احتفالا بزفافها أغنية "كوشة واحدة" وهي من كلمات مروة مغربي، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن