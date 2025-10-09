"وجه مثالي"..أسيل عمران بإطلالة بالأبيض والأسود والجمهور يغازلها

نشرت الفنانة أسيل عمران، صورة جديدة لها من إحدى المناسبات الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "أسيل" بفستان طويل بدون أكمام يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة زادت من أناقتها.

ولاقت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "ملكة"، "أحلى أسيل"، "وجه مثالي"، و"الله يعطيكِ العافية".

وتشارك أسيل عمران في بطولة فيلم "ضي" من إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، حنين سعيد، إسلام مبارك، ومحمد منير.

وتدور أحداث الفيلم خلال 48 ساعة حول طفل نوبي ألبينو يُدعى (ضي)، يواجه التمييز والنبذ لكنه يمتلك صوتًا ذهبيًا وحلمًا كبيرًا، وتنطلق معه أسرته ومدرسته في رحلة من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، تقودهم الموسيقى والأمل نحو تحقيق الحلم.

