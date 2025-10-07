إعلان

محمود الليثي يحتفل بعيد ميلاد حكيم: "نوبل الأغنية الشعبية"

كتب - معتز عباس:

08:52 م 07/10/2025

المطرب الشعبى محمود الليثي

احتفل المطرب محمود الليثي، بعيد ميلاد صديقه المطرب الشعبي حكيم، داخل أحد الفنادق الكبرى.

ونشر الليثى مقطع فيديو لـ حكيم وهو يحتفل بعيد ميلاده ويقوم بتقطيع التورتة، وسط فرحة وغناء من الأصدقاء وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد نوبل الاغنية الشعبية حكيم".

وكان حكيم، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، كما ينتظر إحياء حفلا آخر في باريس يوم 26 أكتوبر المقبل.

محمود الليثي حكيم

