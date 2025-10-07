محمود الليثي يحتفل بعيد ميلاد حكيم: "نوبل الأغنية الشعبية"

احتفل المطرب محمود الليثي، بعيد ميلاد صديقه المطرب الشعبي حكيم، داخل أحد الفنادق الكبرى.

ونشر الليثى مقطع فيديو لـ حكيم وهو يحتفل بعيد ميلاده ويقوم بتقطيع التورتة، وسط فرحة وغناء من الأصدقاء وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد نوبل الاغنية الشعبية حكيم".

وكان حكيم، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، كما ينتظر إحياء حفلا آخر في باريس يوم 26 أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا..

حمادة هلال: "أحاسب نفسي يوميا بسبب السينما"

جريئة وأنيقة.. أبرز إطلالات هنا الزاهد بعد تصدرها التريند