نادية الجندي تنشر صورًا قديمة بفستان قصير.. والجمهور: "مبتكبريش خالص"

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا مجموعة صور قديمة لها، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وأنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "صباحك ورد وياسمين"، "صباح النور على أجمل نجمة جماهيرية"، "جمالك زاد"، "مبتكبريش خالص"، "الشباب شباب الروح فعلًا".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

