حنان مطاوع تخطف الأنظار من كواليس لقائها في إذاعة "ميجا إف إم" (صور)

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من لقائها في إذاعة ميجا إف إم - 92.7FM

وعلّقت حنان على الصور قائلة: "تشرفت اليوم بلقاء مستمعي إذاعة ميجا إف إم مع المذيعة الجميلة همسة إمام.. شكرًا مجموعة إذاعات راديو النيل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حفاوة الاستقبال واللقاء الممتع من القلب".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها وأسلوبها، وجاءت التعليقات: "ما شاء الله حبيت اللوك كله وخصوصًا الشعر"، "حضور وصوت وإشراقة ما شاء الله"، "تحفة تحفة عليكي يا حنان"، "الطعامة والرقة والشياكة كما ينبغي.. قمراية يا حنان".

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم وتواجه العديد من الأزمات التي تغيّر مجرى حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

