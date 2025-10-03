إعلان

بـ"فستان قصير وجريء".. مي عمر تتألق في أسبوع الموضة بباريس (صور)

كتب : هاني صابر

11:42 ص 03/10/2025
خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " نعم، باريس... فكرة رائعة دائمًا.. متوجه إلى حفل افتتاح روجر فيفييه، أسبوع الموضة الباريسي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أنيقة، أحلى واحدة في الدنيا ، إيه الحلاوة دي، ما شاء الله، جميلة، عسل أوي".

يذكر أن، آخر أعمال مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.

