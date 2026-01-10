إعلان

بصحبة ليلى علوي.. إلهام شاهين تنشر صور من افتتاح متحف فاروق حسني

كتب : معتز عباس

10:47 م 10/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الهام شاهين والفنان فاروق حسني
  • عرض 5 صورة
    الهام شاهين وليلى علوي والوزير احمد فؤاد هنو
  • عرض 5 صورة
    سعدت جدا بحضور إفتتاح متحف الفنان المبدع المصرى العالمى فاروق حسنى .. بحضور عدد كبير من النخبة م (4)
  • عرض 5 صورة
    الهام شاهين وفاروق حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من حضورها حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني.

وحضرت إلهام شاهين الافتتاح رفقة النجمة ليلى علوي ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدبلوماسي المصري عمرو موسى، ووزير الخارجية السابق سامح شكري، الدكتور فخري عبدالنور.

يضم متحف مجموعة من أعمال فاروق حسني الفنية، إلى جانب عرض عددًا من المقتنيات المميزة والمختارة لبعض الفنانين المصريين والعالميين، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب نادرة في مختلف فروع المعرفة، وقاعة مخصصة لعرض الأفلام التسجيلية.

ويأتي افتتاح متحف فاروق حسني في إطار حرص مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتخليد المسيرة الإبداعية والفنية لأحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري والعربي، والذي ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود طويلة، سواء من خلال أعماله الفنية أو أدواره الثقافية والإدارية.

اقرأ أيضا..

"فستان قصير وجريء".. آية سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شريف رمزي يكشف عن مشاهدته مسرحية أم كلثوم: "دايبين في صوت الست"

متحف فاروق حسني إلهام شاهين عمرو موسى سامح شكري ليلى علوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
"العليا للحج والعمرة" تراجع إجراءات الموسم مع الجهات السعودية.. تفاصيل
أخبار مصر

"العليا للحج والعمرة" تراجع إجراءات الموسم مع الجهات السعودية.. تفاصيل
مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة
الموضة

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"
موسيقى

"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار