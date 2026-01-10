بصحبة ليلى علوي.. إلهام شاهين تنشر صور من افتتاح متحف فاروق حسني

شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من حضورها حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني.

وحضرت إلهام شاهين الافتتاح رفقة النجمة ليلى علوي ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدبلوماسي المصري عمرو موسى، ووزير الخارجية السابق سامح شكري، الدكتور فخري عبدالنور.

يضم متحف مجموعة من أعمال فاروق حسني الفنية، إلى جانب عرض عددًا من المقتنيات المميزة والمختارة لبعض الفنانين المصريين والعالميين، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب نادرة في مختلف فروع المعرفة، وقاعة مخصصة لعرض الأفلام التسجيلية.

ويأتي افتتاح متحف فاروق حسني في إطار حرص مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتخليد المسيرة الإبداعية والفنية لأحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري والعربي، والذي ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود طويلة، سواء من خلال أعماله الفنية أو أدواره الثقافية والإدارية.

