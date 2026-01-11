محمد سامي يحتفل بتأهل المنتخب المصري لدور قبل النهائي في أمم أفريقيا

احتفل المخرج محمد سامي بتأهل المنتخب المصري إلى دور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب الكوت ديفوار بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

نشر محمد سامي تهنئته عبر صفحته على فيسبوك وكتب: " مبروك لأجمد منتخب، مبروك لشعب أعظم بلاد الأرض ، مبروك لمصر".

آخر مشاركات محمد سامي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد سامي كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

