محمد سامي يحتفل بتأهل المنتخب المصري لدور قبل النهائي في أمم أفريقيا

كتب : مروان الطيب

12:43 ص 11/01/2026

محمد سامي

احتفل المخرج محمد سامي بتأهل المنتخب المصري إلى دور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب الكوت ديفوار بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

نشر محمد سامي تهنئته عبر صفحته على فيسبوك وكتب: " مبروك لأجمد منتخب، مبروك لشعب أعظم بلاد الأرض ، مبروك لمصر".

المخرج محمد سامي يهنئ المنتخب المصري

آخر مشاركات محمد سامي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد سامي كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
أخبار مصر

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
أخبار مصر

بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر
شئون عربية و دولية

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
رياضة عربية وعالمية

