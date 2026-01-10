منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من أحدث جلسة تصوير

نور إيهاب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من رحلتها الأخيرة في تايلاند

خضعت الفنانة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت منة مرتدية فستان جرئ وجذاب خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها وكتبت: "ولدت لـ أتألق".

اخر مشاركات منة عرفة الفنية

كانت آخر مشاركات منة عرفة بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها منة عرفة قريبا

تشارك منة عرفة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "السرايا الصفرا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم وفاء عامر، سارة سلامة، ناصر سيف، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج جوزيف نبيل.

اقرأ أيضا:

