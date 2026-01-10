شريف رمزي يكشف عن مشاهدته مسرحية أم كلثوم: "دايبين في صوت الست"

كشف الفنان شريف رمزي عن تفاصيل مشاهدته العرض المسرحي "أم كلثوم: دايبين في صوت الست".

نشر شريف رمزي صور من كواليس العرض عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهر خلالها رفقة عدد من النجوم هم السيناريست مدحت العدل، الفنان أكرم حسني، الشاعر الغنائي تامر حسين، المخرج مجدي أحمد علي والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية.

وعن كواليس العرض كتب شريف رمزي: "استمتعت جدا بمشاهدة مسرحية أم كلثوم، عرض عظيم من مبدعين عظام وفخور أن مصر منورة بعرض مبهر زي ده، تحية كبيرة للعدل جروب وللدكتور مدحت العدل وكل صناع العمل امتعونا على خشبة المسرح وللي في الكواليس".

كواليس مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست"

مسرحية "أم كلثوم" تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر . ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

آخر مشاركات شريف رمزي الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان شريف رمزي بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

