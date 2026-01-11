هنأ الفنان الكبير صلاح عبدالله المنتخب المصري بعد التأهل إلى دور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية وتحقيق الفوز على منتخب الكوت ديفوار بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

نشر صلاح عبدالله صورة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، استخدم خلالها خاصية الذكاء الاصطناعي، إذ ظهر بالصورة وسط لاعبي المنتخب المصري وكتب: "الثامنة يا مصر، يارب يارب".

آخر أعمال صلاح عبدالله الفنية

شارك الفنان صلاح عبدالله بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله قريبا

يشارك صلاح عبدالله بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، مجدي كامل، سارة سلامة، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.

